Более 10 дней в Ростове разыскивают пропавшего без вести мужчину



В Ростове-на-Дону сотрудники полиции и волонтёры разыскивают пропавшего без вести 45-летнего мужчину. О местонахождении Григория Павленко ничего не известно с 16 марта. В тот день он вышел из дома и до сих пор не вернулся.



Родственники Григория обратились за помощью в полицию и к волонтёрам. Рост пропавшего - 190 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-карие глаза, прямые светло-русые волосы и лобная лысина.



Из особых примет: татуировка в виде креста на запястье левой руки.



Мужчина был одет в красную майку, чёрный свитер с белыми надписями, чёрную куртку, обут в тёмные туфли.



Если вы знаете что-то о местонахождении Григория Павленко, сообщите по телефонам: 8 )863) 249-43-20, 249-43-40, 235-02-02, 8-800-700-54-52 или 02.