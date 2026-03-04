Ветврачи помогают псу с жуткими переломами лап, который пострадал в ДТП в Шахтах

Фото: Ольга Мосиюк

Шахтинские волонтеры собирают средства на спасение пса, пострадавшего в ДТП. Инцидент произошел 3 марта в поселке Аютинский города Шахты.По словам директора реабилитационного центра помощи бездомным животным «Святобор» Ольги Мосиюк, пес мирно спал, когда на него наехал автомобиль. Пострадавшее животное, не в силах подняться, начало жалобно скулить от боли. Свидетели происшествия немедленно связались с волонтерами.Собаку срочно доставили в ветеринарную клинику, где специалисты подтвердили тяжесть травм – множественные переломы передних конечностей. В настоящее время пес находится под наблюдением ветеринаров, готовится к проведению хирургического вмешательства.По предварительным оценкам, стоимость необходимой операции и последующего лечения составит около 18 тысяч рублей.