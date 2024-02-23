В Ростовской области ищут пропавшего без вести 37-летнего мужчину

Фото: Соцсети.

В Шахтах Ростовской области без вести пропал 37-летний мужчина. Информации о местонахождении Евгения Гулевского нет с 3 февраля.Житель города Шахты ушел из дома две недели назад. После этого он перестал выходить на связь с близкими. Родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию. Позднее к поискам подключили волонтеров.Евгений ростом 184 сантиметра и худощавого телосложения. У него карие глаза и темно-русые волосы. В день исчезновения он был одет в черный спортивный костюм и черный жилет.Если вы знаете, где может находиться горожанин, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.