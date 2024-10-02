В Ростове пропал боец СВО из Санкт-Петербурга

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Родственники разыскивают пропавшего 52-летнего бойца СВО. Последний раз Сергей Крючков выходил на связь с близкими 14 августа из Ростова-на-Дону.До службы мужчина проживал в Санкт-Петербурге. Он подписал контракт с Вооруженными силами РФ и отправился на СВО.Почти два месяца о судьбе Сергея ничего не известно. Не исключено, что его отправили из донской столицы в зону проведения спецоперации.Если вы знаете, где может находиться мужчина, сообщите в полицию или военкомат.