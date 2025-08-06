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В Ростовской области к водителям обратились с просьбой помочь в поисках пропавшей пожилой женщины. Родные 75-летней Галины Олейник, страдающей деменцией и проживающей в Донецке, ищут ее уже более трех дней.Важно подчеркнуть, что у пенсионерки диагностирована деменция, поэтому ей может потребоваться медицинская помощь.Родственники обращаются ко всем водителям, которые 2 и 3 августа ехали по трассе, соединяющей Донецк и Каменск-Шахтинский, с просьбой о помощи. Волонтеры просят водителей просмотреть записи с видеорегистраторов или предоставить эти файлы добровольцам для анализа.Если вы располагаете записями с видеорегистратора, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 89996926580, 89508414613.