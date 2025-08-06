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После атаки БПЛА в Каменском районе перекрыли дорогу

После атаки БПЛА в Каменском районе перекрыли дорогу
В Каменском районе Ростовской области временно перекрыли дорогу из-за упавшего беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Беспилотник самолётного типа рухнул на трассу между Каменском и посёлком Глубокий возле остановки у хутора Погорелов. Дорогу закрыли, место происшествия оцепили. Саперы прибыли для обезвреживания взрывного устройства.

Пока проезд недоступен, общественный транспорт не курсирует по трем маршрутам. Движение планируют восстановить, когда опасность минует.

Из-за аварии на высоковольтной линии в нескольких населённых пунктах (хутор В. Пиховкин, посёлок Каменогорье, хутора Березовый и Астахов) временно отключилось электричество. Свет пропал и на водозаборе Таловая Балка, где уже работает аварийная бригада.

К счастью, никто не пострадал.
Фото: Donday
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