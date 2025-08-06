Обновленное отделение ВТБ открылось в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону
Офис банка по адресу ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 5/60Б открылся после реконструкции. Здесь доступны продукты ВТБ для физических лиц, включая клиентов сегмента «Привилегия».
Сотрудники отделения помогут оформить вклады, кредиты, дебетовые и кредитные карты, проконсультируют по финансовым вопросам, настроят цифровые сервисы и программу лояльности. У офиса хорошая транспортная доступность – рядом есть остановка общественного транспорта и парковочные места.
В отделении оборудованы комфортные зоны обслуживания, конфиденциальные вопросы можно обсудить в переговорных комнатах. Банкоматы с поддержкой операций по QR-коду доступны круглосуточно. Для удобства посетителей организован доступ к бесплатной сети Wi-Fi и кофе-поинт.