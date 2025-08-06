Обновленное отделение ВТБ открылось в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону

- Открытие обновлённого офиса в Западном жилом массиве — важный этап в развитии инфраструктуры банка в регионе. Люди ценят комфорт, скорость обслуживания, профессиональные консультации — и мы стремимся соответствовать этим ожиданиям. У офиса удобное расположение, функциональная планировка, современное техническое оснащение. Мы также усилили направление «Привилегия» — клиентов этой категории здесь ждет высокий уровень сервиса и персональный подход, – подчеркнул управляющий ВТБ в Ростовской области – вице-президент Юрий Авдеев.

Фото: ВТБ

Офис банка по адресу ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 5/60Б открылся после реконструкции. Здесь доступны продукты ВТБ для физических лиц, включая клиентов сегмента «Привилегия».Сотрудники отделения помогут оформить вклады, кредиты, дебетовые и кредитные карты, проконсультируют по финансовым вопросам, настроят цифровые сервисы и программу лояльности. У офиса хорошая транспортная доступность – рядом есть остановка общественного транспорта и парковочные места.В отделении оборудованы комфортные зоны обслуживания, конфиденциальные вопросы можно обсудить в переговорных комнатах. Банкоматы с поддержкой операций по QR-коду доступны круглосуточно. Для удобства посетителей организован доступ к бесплатной сети Wi-Fi и кофе-поинт.