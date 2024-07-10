В зоне СВО пропал боец из Кубани, служивший в Ростовской области

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В зоне проведения спецоперации пропал 45-летний боец, служивший в Ростовской области. Последний раз Михаил Четвериков выходил на связь с родными около трех недель назад.Мужчина проживал в городе Усть-Лобинске Краснодарского края. После призыва на СВО бойца перевезли в донской регион, где закрепили за воинской частью 84839. Она базируется в поселке Персиановском Октябрьского сельского района.Последний раз Михаил созванивался с родными 16 июня 2024 года. Затем он отправился на задание и бесследно исчез. Родственники пропавшего просят помощи в поисках.Если вы знаете что-либо о судьбе бойца, сообщите в военкомат или полицию.