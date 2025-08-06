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В Ростовской области объявили оранжевый уровень пожарной опасности

В Ростовской области объявили оранжевый уровень пожарной опасности
В Ростовской области объявили оранжевый уровень пожарной опасности. Как сообщает Гидрометцентр России, такая погода может вызвать стихийные бедствия.

Синоптики прогнозируют, что 6 августа в регионе будет чрезвычайная пожароопасность. Это затронет северо-восточные, центральные, южные районы и Приазовье.

В таких условиях возрастает риск возгорания травы, торфяников и лесов. Легковоспламеняющиеся материалы тоже могут стать источником опасности.
Фото: МЧС
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