В Ростовской области объявили оранжевый уровень пожарной опасности
В Ростовской области объявили оранжевый уровень пожарной опасности. Как сообщает Гидрометцентр России, такая погода может вызвать стихийные бедствия.
Синоптики прогнозируют, что 6 августа в регионе будет чрезвычайная пожароопасность. Это затронет северо-восточные, центральные, южные районы и Приазовье.
В таких условиях возрастает риск возгорания травы, торфяников и лесов. Легковоспламеняющиеся материалы тоже могут стать источником опасности.