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В зоне СВО пропал боец из Иркутска, служивший в Ростовской области

В зоне СВО пропал боец из Иркутска, служивший в Ростовской области
В зоне проведения спецоперации пропал 49-летний боец, служивший в Ростовской области. О местонахождении Олега Белоусова ничего не известно около трех месяцев.

Мужчина проживал в городе Иркутске. В октябре 2023 года он в качестве добровольца отправился на СВО. Бойца перевезли в донской регион, где закрепили за воинской частью 78568. Она базируется в городе Миллерово.

Последний раз Олег выходил на связь с родными в апреле 2024 года. Затем он отправился на задание и бесследно исчез. Родственники пропавшего просят помощи в поисках.

Если вы знаете что-либо о судьбе бойца, сообщите в военкомат или полицию.
Фото: соцсети
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