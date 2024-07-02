В зоне СВО пропал боец из Иркутска, служивший в Ростовской области

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В зоне проведения спецоперации пропал 49-летний боец, служивший в Ростовской области. О местонахождении Олега Белоусова ничего не известно около трех месяцев.Мужчина проживал в городе Иркутске. В октябре 2023 года он в качестве добровольца отправился на СВО. Бойца перевезли в донской регион, где закрепили за воинской частью 78568. Она базируется в городе Миллерово.Последний раз Олег выходил на связь с родными в апреле 2024 года. Затем он отправился на задание и бесследно исчез. Родственники пропавшего просят помощи в поисках.Если вы знаете что-либо о судьбе бойца, сообщите в военкомат или полицию.