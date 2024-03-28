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В ходе СВО пропал боец из Санкт-Петербурга, служивший в Ростовской области

В ходе СВО пропал боец из Санкт-Петербурга, служивший в Ростовской области
В ходе спецоперации без вести пропал 37-летний боец, служивший в Ростовской области. О местонахождении Александра Бирюкова ничего не известно с 20 января.

До службы мужчина проживал в Санкт-Петербурге. После начала СВО Александра отправили в Новочеркасск, где закрепили за воинской частью 95411. Спустя время житель северной столицы оказался на передовой.

Последний раз его видели в районе Авдеевки. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

Обеспокоенные родственники не теряют надежду отыскать Александра. Они распространяют ориентировки в социальных сетях. Из особых примет — у мужчины две татуировки. Первая — на шее (три черепа), а вторая — на правом плече (оборотень).

Если вы обладаете информацией о том, где находится боец, сообщите в военкомат. Сотрудники свяжутся с близкими Александра и передадут необходимые сведения.
Фото: социальные сети
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