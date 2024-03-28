В ходе СВО пропал боец из Санкт-Петербурга, служивший в Ростовской области

Фото: социальные сети

В ходе спецоперации без вести пропал 37-летний боец, служивший в Ростовской области. О местонахождении Александра Бирюкова ничего не известно с 20 января.До службы мужчина проживал в Санкт-Петербурге. После начала СВО Александра отправили в Новочеркасск, где закрепили за воинской частью 95411. Спустя время житель северной столицы оказался на передовой.Последний раз его видели в районе Авдеевки. С тех пор о его судьбе ничего не известно.Обеспокоенные родственники не теряют надежду отыскать Александра. Они распространяют ориентировки в социальных сетях. Из особых примет — у мужчины две татуировки. Первая — на шее (три черепа), а вторая — на правом плече (оборотень).Если вы обладаете информацией о том, где находится боец, сообщите в военкомат. Сотрудники свяжутся с близкими Александра и передадут необходимые сведения.