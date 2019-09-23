В Ростове пройдёт первый областной фестиваль виноделия «Долина Дона»



Первый областной эногастрономический фестиваль «Долина Дона» пройдёт в Ростове. Мероприятие состоится 12 октября в парке Левобережный. Организатором является Департамент потребительского рынка Ростовской области.



Лучшие повара региона представят гостям кулинарные шедевры и даже проведут для всех желающих мастер-классы по приготовлению блюд. Посетители смогут попробовать донские вина, получить советы от экспертов по поводу выбора продукции и, конечно, приобрести вкусные и полезные товары. Целью мероприятия является содействие виноградарства и виноделия в Ростовской области, что является неотъемлемой частью истории региона.



В фестивале «Долина Дона» примут участие местные виноделы, представители фермерских хозяйств, именитые шеф-повара, эксперты в сфере туристического бизнеса, энологи, гурманы, представители первоклассных ресторанов и компаний, выпускающих продукты и напитки премиум-класса, а также блогеры и журналисты.



Организаторы подготовили для гостей развлекательную программу с участием музыкальных кавер-групп Ростова-на-Дону.



В рамках мероприятия будет проходить награждение победителей дегустационного конкурса донской винодельческой продукции. В завершении фестиваля лучшие образцы донских вин будут удостоены наград.