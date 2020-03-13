В Ростовской области на организацию винного фестиваля потратят 3 млн рублей



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На осенний винный фестиваль «Долина Дона» в Ростовской области потратят 3 миллиона рублей. В настоящее время Департамент потребительского рынка ищет подрядчика, который организует мероприятие.



Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. В обязанности исполнителя работ входит: разработка фирменного стиля фестиваля, который будет отражаться на баннерах, плакатах и других материалах. Подрядчик также должен оформить в соответствующем стиле сцену, обеспечить парковку для транспорта организаторов и гостей, установить на территории проведения фестиваля не менее шести бесплатных туалетов с рукомойниками.



Планируется, что в гастрономическом фестивале примут участие 40 производителей вина и продуктов питания.



Предположительно, мероприятие пройдёт в октябре в парке «Левобережный». Как отмечается в документах, цель фестиваля - развитие туризма в Ростовской области и повышения имиджа винодельческих предприятий.