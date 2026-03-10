Застройщику не удалось оспорить в суде запрет на строительство бизнес-центра на набережной Ростова
Арбитражный суд Ростовской области поставил жирную точку в затянувшемся споре о строительстве 12-этажного бизнес-центра ООО «Парус» на улице Береговой. Как сообщает портал DonDay, суд отклонил иск застройщика, отказав в признании недействительным решения об отмене разрешения на строительство, тем самым поддержав позицию департамента архитектуры и градостроительства, прокуратуры и возмущенных жителей города.
История началась в 2022 году, когда амбициозный проект 12-этажного здания на месте бывшего ресторана вызвал широкий общественный резонанс. Несмотря на первоначальное одобрение госэкспертизы и получение разрешения на строительство, ростовчане выразили резкое недовольство. Основные опасения касались критической нехватки парковочных мест, угрозы транспортного коллапса на оживленном перекрестке и близости нового здания к уже существующим.
Усилия горожан увенчались успехом: ряд выявленных нарушений привел к отмене разрешения на строительство. Однако компания «Парус» не сдалась и в январе 2025 года подала иск, оспаривая запрет, введенный, в том числе, из-за наличия теплотрассы на стройплощадке. Застройщик утверждал, что требование о переносе коммуникации выполнено, но убедительных доказательств суду не представил.
Судебные разбирательства продолжались с сентября 2025 года, когда ООО «Парус» запросило проведение экспертизы по законности строительства. Несмотря на изначальные сроки, результаты были получены лишь в конце января 2026 года. Причины задержки, озвученные экспертами (нехватка времени, массовые заболевания специалистов), вызвали у жителей подозрения в намеренном затягивании процесса.
В феврале 2026 года прокуратура выявила существенные расхождения между документацией застройщика, данными ЕГРН и выводами экспертов, представив свои возражения. Были обнаружены несоответствия в количестве охранных зон теплотрассы, а также вопросы к расстоянию от жилых домов до въезда/выезда с парковки.
На сегодняшнем заседании, 10 марта, представитель ООО «Парус» вновь пытался оспорить доводы прокуратуры, утверждая об ошибках в интерпретации экспертизы. По словам жильцов, слова застройщика были настолько неясными, что их не смогла уловить даже судья. Представитель «Паруса» также настаивал на превышении полномочий прокуратурой в вопросах, касающихся парковочных мест.
Однако, выслушав все стороны, суд принял окончательное решение: иск строительной компании отклонен. Ростовчане, выступавшие против строительства, празднуют победу.
- Мы победили! Ура! – поделились они с порталом DonDay, хотя и понимают, что застройщик может подать апелляцию.
Таким образом, запрет на возведение 12-этажного бизнес-центра на улице Береговой остается в силе. Компания «Парус» имеет право обжаловать решение в вышестоящем суде.