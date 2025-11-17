В Ростове продлена мера пресечения подозреваемому в убийстве бывшей жены

Фото: СУ СК Ростовской области Donday.ru

В Ростове-на-Дону продлили меру пресечения подозреваемому в убийстве 39-летней Алены Редько. В СИЗО Сергей Редько пробудет как минимум до 30 ноября 2025 года. Об этом сообщила Donday.ru мать погибшей, Елена.Жуткая история убийства облетела всю Ростовскую область в конце августа. В донской столице сотни добровольцев, волонтеров и полиция вышли на поиски пропавшей Алены Редько. Спустя неделю поисков ее тело обнаружили в лесополосе на левом берегу Дона. В последний раз живой ее видел бывший муж Сергей. Однако он клялся, что высадил экс-супругу в центре города и больше не видел ее.Только когда тело нашли, бывший муж решил признаться в содеянном. На допросе он рассказал, как расправился с матерью своих двоих детей.По данным следствия, Сергей Редько, воспользовавшись тем, что бывшая супруга уснула в салоне своего автомобиля, задушил ее проводом. Чтобы скрыть следы преступления, он перенес тело в лесополосу и избавился от всех вещей.Мужчину задержали и отправили в СИЗО. Если его вину докажут в суде, ему грозит от 8 лет лишения свободы.