Подозреваемого в убийстве экс-супруги жителя Ростовской области отправили в СИЗО

Фото: СУ СК Ростовской области

Ленинский суд города Ростова-на-Дону вынес решение об избрании меры пресечения в отношении Сергея Редько, о чем проинформировал портал DonDay.По решению суда мужчина заключен под стражу на два месяца. Редько подозревают в совершении убийства своей 39-летней экс-супруги, Алены.Ужасное происшествие случилось в Ростовской области в конце летнего месяца. Спустя семь дней активных поисковых работ в лесополосе, расположенной на левом берегу реки Дон, было найдено тело Алены Редько. Известно, что последним, кто видел женщину перед ее смертью, был ее бывший муж. Первоначально он настаивал на том, что только высадил экс-супругу в центре города и после этого не вступал с ней в контакт.Но после обнаружения тела его показания изменились. В ходе допроса Редько признался в том, что совершил убийство, и подробно рассказал, как именно отнял жизнь у матери своих двоих детей.В случае доказательства вины в суде Сергея Редько ждет наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет. О дальнейшей судьбе осиротевших детей информации пока нет, но, скорее всего, их воспитанием займутся родственники. В СИЗО подозреваемый пробудет пока что до 29 октября.