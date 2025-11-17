В Ростовской области на торги выставили здание и земельный участок бывшего мебельного цеха

Фото: Торги России

В Ростовской области выставлен на продажу комплекс недвижимости, включающий постройку и землю, ранее принадлежавшие мебельной фабрике. Объявление о проведении торгов размещено на электронной площадке "Торги России".Объект расположен по адресу: улица Складская, дом 11а. В непосредственной близости размещены другие предприятия мебельной отрасли.На аукцион выставлены полуразрушенное строение и земельный надел площадью 12 349 кв. м, относившиеся к мебельному производству в Волгодонске.Начальная цена лота составляет пять миллионов рублей. Заявки на участие принимаются до 15 декабря. Победитель аукциона будет определен через три дня после завершения периода подачи заявок.Стоит отметить, что это повторная попытка продать объект. Первая попытка не увенчалась успехом из-за отсутствия интереса со стороны потенциальных покупателей.