В Ростове двое пассажиров автобуса №49 пострадали в аварии с «Джили»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону два пассажира автобуса по маршруту №49 (Стройгородок-Мегамаг) пострадали в аварии. ДТП произошло 17 ноября около 11:20 на проспекте Ворошиловском.Предварительно, 44-летняя водитель на «Джили МК-Кросс» ехала возле дома №105 «Т». Она не пропустила авто, который ехал по главной дороге. Машину занесо и он врезался в автобус №49, за рулем которого сидел 61-летний водитель.- Пострадали двое пассажиров автобуса 64-х и 68-ми лет,- сообщили в региональной госавтоинспекции.