Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове двое пассажиров автобуса №49 пострадали в аварии с «Джили»

В Ростове двое пассажиров автобуса №49 пострадали в аварии с «Джили»
В Ростове-на-Дону два пассажира автобуса по маршруту №49 (Стройгородок-Мегамаг) пострадали в аварии. ДТП произошло 17 ноября около 11:20 на проспекте Ворошиловском.

Предварительно, 44-летняя водитель на «Джили МК-Кросс» ехала возле дома №105 «Т». Она не пропустила авто, который ехал по главной дороге. Машину занесо и он врезался в автобус №49, за рулем которого сидел 61-летний водитель.

- Пострадали двое пассажиров автобуса 64-х и 68-ми лет,- сообщили в региональной госавтоинспекции.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.