Ростовчане определили историческую концепцию будущего сквера на Социалистической

Фото: Дондей

Впервые в современной истории Ростова-на-Дону на месте демонтированного строения появится рекреационная зона. Кировский район стал пионером в этом начинании. В 2021 году по адресу: Социалистическая, 129 было снесено обветшалое здание. Дом занимал значительную площадь, и после его сноса в самом центре донской столицы образовалось свободное пространство.Было решено облагородить эту территорию и создать сквер. Администрация организовала публичные обсуждения, чтобы выбрать название, концепцию и виды растений для будущего места отдыха и досуга.Местные историки и общественные деятели предложили присвоить ему историческое название – «Анненский сквер», поскольку это место находится недалеко от территории, где археологи обнаружили редут Святой Анны, входящий в состав крепости Димитрия Ростовского. Некоторые высказали мнение, что следует подчеркнуть близость сквера к нескольким образовательным учреждениям и сделать его привлекательным местом для учащихся, предложив название «Школьный».Еще один вариант – «Будущее Ростова». Часть горожан считают, что памятных мест в донской столице достаточно, а вот территорий, ориентированных на будущее, не хватает. Также рассматривался вариант, связанный с озеленением сквера, – «Кленовый дворик». Жители выразили пожелание видеть там много кленов и зелени.Глава города Александр Скрябин в конце октября запустил опрос в своих социальных сетях. За несколько недель было оставлено около 300 комментариев жителями города. Большинство поддержали историческую концепцию и название «Анненский сквер».Немало голосов было отдано за название «Кленовый дворик». Однако сами ростовчане отмечают, что для реализации этой концепции необходимо посадить много кленов и обеспечить им надлежащий уход, что может оказаться проблематичным.Голосование продолжается, и дата его завершения пока не известна. Тем не менее уже определился явный лидер.