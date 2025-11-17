В Батайске суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве сожительницы и ранении сестре

Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Ростовской области суд избрал меру пресечения мужчине, обвиняемому в убийстве сожительницы и нанесении ножевых ранений сестре. Батайский городской суд принял решение о заключении под стражу подозреваемого 17 ноября, в качестве меры пресечения.Согласно имеющейся информации, накануне, 16 ноября, 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта нанес смертельные ножевые ранения своей сожительнице и ранил сестру. Женщина скончалась на месте, а пострадавшую госпитализировали.Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за покушение на убийство двух и более человек.