В Батайске суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве сожительницы и ранении сестре

В Ростовской области суд избрал меру пресечения мужчине, обвиняемому в убийстве сожительницы и нанесении ножевых ранений сестре. Батайский городской суд принял решение о заключении под стражу подозреваемого 17 ноября, в качестве меры пресечения.

Согласно имеющейся информации, накануне, 16 ноября, 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта нанес смертельные ножевые ранения своей сожительнице и ранил сестру. Женщина скончалась на месте, а пострадавшую госпитализировали.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за покушение на убийство двух и более человек.
Фото: СУ СКР по Ростовской области
