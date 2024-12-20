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В Ростове полиция задержала живодера, стрелявшего в собаку из арбалета

В Ростове полиция задержала живодера, стрелявшего в собаку из арбалета
В Ростове полиция задержала мужчину, стрелявшего в собаку из арбалета. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 20 декабря. 

Днем 13 декабря жители Суворовского микрорайона увидели во дворе собаку со стрелой в черепе. Горожане на следующий день организовали группу для спасения животного.

Люди собрали средства, поймали испуганного пса и доставили его в ветеринарную клинику. Там ему успешно провели операцию по извлечению инородного предмета. Сейчас Индеец, как его назвали в клинике, идет на поправку. Он подружился с другими собаками и учится заново доверять людям.

После этого жители города подали более тридцати заявлений в правоохранительные органы. В это время один из них решил взять ситуацию в свои руки. Он и его друг собрали записи с камер видеонаблюдения, на которых был виден мужчина, который издевался над животным. Эти материалы также были переданы в полицию. 

Работники ГУ МЧС установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. В ходе допроса он не смог дать внятные объяснения своих действий. В отношении него может быть возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет. В настоящее время изъят арбалет, который был использован для совершения преступления.
Фото: соцсети
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