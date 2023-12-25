Фото: Батайское время

В Батайске мужчина изрезал ножом собаку. Инцидент произошел 24 декабря на улице Крупской.Свидетели рассказали, что двое мужчин гуляли со своими псами рядом друг с другом. Собаки в определенный момент сцепились. Батайчане также начали конфликтовать между собой. Один из них поклялся, что зарежет пса другого. Скоро он вернулся и обнаружил своего обидчика в пивном магазине.Мужчина ворвался в торговую точку и нанес собаке удар ножом. Затем он скрылся. Сотрудники магазина позвонили в полицию. На мужчину написали заявление. Раненое животное отвезли в ветеринарную клинику.Кровотечение собаке остановили. Однако врачи не дают никаких прогнозов о том, выживет ли пес.