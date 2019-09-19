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Ростовчане вытащили собаку, упавшую в глубокий колодец

Ростовчане вытащили собаку, упавшую в глубокий колодец
Жители Ростова-на-Дону вытащили упавшую в глубокий колодец собаку. ЧП случилось 20 сентября в одном из дворов Западного.

Молодые люди увидели собаку, которая попала в пустой заброшенный колодец. Пес был напуган и не мог самостоятельно выбраться. Парни решили спасти животное, и один из них спустился вниз по тросу. Он передал собаку приятелю и сам поднялся.

Видео спасения пса попало в социальные сети. Горожане стали благодарить парней, которые не оставили животное на произвол судьбы и забрались в колодец с мусором.

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