Ростовчане вытащили собаку, упавшую в глубокий колодец



Жители Ростова-на-Дону вытащили упавшую в глубокий колодец собаку. ЧП случилось 20 сентября в одном из дворов Западного.



Молодые люди увидели собаку, которая попала в пустой заброшенный колодец. Пес был напуган и не мог самостоятельно выбраться. Парни решили спасти животное, и один из них спустился вниз по тросу. Он передал собаку приятелю и сам поднялся.



Видео спасения пса попало в социальные сети. Горожане стали благодарить парней, которые не оставили животное на произвол судьбы и забрались в колодец с мусором.