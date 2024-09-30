В Ростове под суд пойдут три человека за сговор при закупке кроватей для госпиталя

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В Ростове будут судить трех человек, которые подозреваются в сговоре при закупке кроватей для ковидного госпиталя. В отношении троих участников сговора возбуждены уголовные дела по статьям «Ограничение конкуренции» и «Пособничество в ограничении конкуренции». Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Ростова для рассмотрения по существу.По информации портала Donday, среди обвиняемых — директор ООО «Стармед» Елизавета Калайчиди и еще двое мужчин, которые имеют связи с региональной властью.В 2022 году Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Ростовской области усмотрело признаки картельного сговора между двумя медицинскими компаниями — ООО «Территория красоты» и ООО «Стармед», а также Управлением здравоохранения Ростова. По информации ведомства, организации намеренно создали цепочку посредников, что привело к существенному увеличению стоимости товаров.Так, ООО «Территория красоты» закупало кровати у ООО «Медсталин» по цене 216 тысяч рублей за единицу, а затем продавало их ООО «Стармед» уже по 375 тысяч рублей. После этого заказчик приобретал те же кровати у ООО «Стармед» по 391 тысяче рублей. В результате общая стоимость контракта увеличилась более чем на 80%.Антимонопольное ведомство подало иск в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. Суд признал доводы антимонопольщиков обоснованными и установил факт сговора. В отношении его участников было возбуждено уголовное дело.В донской прокуратуре сообщили, что своими действиями группировка причинила ущерб государству на сумму более 39 миллионов рублей.