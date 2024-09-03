В Ростове будут судить троих мужчин за похищение двух человек

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В Ростове под суд пойдут трое мужчин, которых обвиняют в похищении двух потерпевших по уголовному делу о вымогательстве.История берет свое начало в 2022 году. В донской столице задержали подозреваемых в вымогательстве денег. Потерпевшие по делу предоставили доказательства и ждали разрешение ситуации в свою пользу.По версии следствия, адвокат обвиняемых вместе с сообщниками похитил двух потерпевших. Мужчин удерживали в одной из съемных квартир на Западном. Под угрозой убийством они согласились изменить показания в суде, после чего их отпустили.Когда факт преступления вскрылся, адвоката и его сообщников задержали. По информации донского СУ СКР, в отношении них возбудили уголовное дело по трем статьям: «Похищение двух человек», «Незаконное лишение свободы», «Принуждение к даче показаний».– Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — заявили в прокуратуре Ростовской области.Теперь обвиняемым грозит до 27 лет лишения свободы.