В Ростове перед судом предстанет мужчина, безжалостно расстрелявший собак на глазах у детей
В Ростове перед судом предстанет Павел Коломыцев. В июне этого года мужчина безжалостно расстрелял собак на улице Висаитова, в районе дома № 6/10. Новые подробности инцидента в Суворовском районе сообщили в Октябрьском районном суде 18 августа.
По данным следствия, мужчина нападал на уличных собак намеренно. Он просто хотел поиздеваться над бедными животными. Один из эпизодов насилия произошел прямо на глазах у детей трех и семи лет, что непременно учтут на суде.
Напомним, как ранее сообщал Rostov.ru, 5 июня 2021 года в соцсетях появились кадры жестокой расправы над бездомными животными. Мужчина подставил оружие в упор к голове бедной собаки и нажал на курок своей винтовки. Когда, скуля от боли, она начала убегать, прихватив с собой других членов стаи, живодер продолжил стрелять им вслед. Собака получила увечья головы и таза.
Как выяснили следователи, после этого подонок прошел в соседний переулок и там совершил ещё несколько выстрелов. В результате одно из измученных животных получило ранения головы, несовместимые с жизнью. Однако на тяжких увечьях мужчина решил не останавливаться. Он взял собаку за задние лапы и потащил к мусорному баку. Размахнувшись, он ударил животное о железную конструкцию, а после выкинул внутрь как ненужный хлам. Собака скончалась на месте.
Как сообщили в пресс-службе судов Ростовской области, следствие подозревает в этих преступлениях Павла Коломыцева. Мужчину обвиняют по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страдания, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в присутствии малолетнего». Если его вину получится доказать в суде, мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.