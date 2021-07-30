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В Ростове будут судить мужчину, расстрелявшего собак в Суворовском

В Ростове будут судить мужчину, расстрелявшего собак в Суворовском

В Ростове будут судить мужчину, расстрелявшего собак в Суворовском. Об этом Rostov.ru сообщили в прокуратуре Октябрьского района.

Напомним, 5 июня на улице Висаитова, 6/10 мужчина расстреливал дворовых собак. На записи видеокамеры видно, как стая неагрессивных животных боязно подошла к злоумышленнику в надежде на прикормку. Однако у него были другие планы.

Мужчина направил ружьё в упор к голове одной из собак и нажал на курок. В результате животное скончалось на месте. Ещё несколько выстрелов последовало в убегающих. Когда собаки были уже вне зоны поражения, злоумышленник взял лежащий на земле труп и выбросил в мусорный бак, после чего беззаботно отправился по своим делам.

Через две недели, 21 июня, на жителя Суворовского завели уголовное дело. На данный момент оно отправлено в суд. Предполагаемому преступнику грозит статья «Жестокое обращение с животными». Если его вину получится доказать, мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

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