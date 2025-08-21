В Ростовской области произошло жесткое ДТП с участием питбайка

Фото: КВУ

В городе Шахты в Ростовской области, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием питбайка. Инцидент произошел вечером 20 августа на перекрестке улиц Советской и Карла Маркса.Как утверждают местные жители, произошло столкновение между автомобилем и мотоциклом. В результате столкновения водителя мотоцикла отбросило на несколько метров.На месте аварии работают сотрудники ГАИ и бригада скорой медицинской помощи.Информация о состоянии водителя двухколесного транспорта уточняется. Официальных комментариев пока не поступало.