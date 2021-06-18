В Ростове на мужчину, расстрелявшего собак в Суворовском, завели уголовное дело
В Ростове на мужчину, который расстреливал собак в Суворовском, завели уголовное дело. Об этом Rostov.ru сообщили в прокуратуре Октябрьского района Ростова-на-Дону.
Происшествие случилось вечером 5 июня на улице Висаитова, 6/10. Наружная камера видеонаблюдения зафиксировала, как местный житель выстрелил в собаку из винтовки. В страхе животные стали убегать, но злоумышленника было не остановить, он продолжал палить по ним из оружия.
Одна из собак погибла. Ростовчанин выбросил ее в мусорный бак, после чего беззаботно пошёл по своим делам.
- В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», - прокомментировали в прокуратуре Октябрьского района.
Если вину живодёра получится доказать в суде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.