Где ловить рыбу на набережной Ростова-на-Дону

На ростовской набережной рыбаки — такая же привычная картина, как прогулочные катера или уличные музыканты. С первыми тёплыми днями они занимают места у воды и превращают набережную в живую открытку города.

Даже несмотря на то, что к 2025 году здесь стало больше ресторанов на воде и катеров, число рыболовов не уменьшается. Напротив, они по-прежнему хвастаются уловами и охотно делятся друг с другом проверенными точками.

По словам донского рыбака Игоря Бычкова, в Дону до сих пор встречаются тарань, рыбец, лещ, подлещик и судак. В особо удачные дни можно поймать карпа, окуня или пеленгаса.

— Самые результативные места — это район городского причала и центральная часть набережной. Здесь чаще всего рыбачат с болонской удочкой, фидером или донкой, — рассказал Бычков.

По его словам, лучше выбирать участки с лёгким течением и глубиной от четырёх до семи метров, обычно они расположены ближе к парапету. Оптимальное время для рыбалки — раннее утро или вечер. А в качестве снасти лучше всего подойдут болонская удочка или фидер с прикормкой из каш.
Фото: соцсети
