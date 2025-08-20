Новости
В Ростове-на-Дону пропал без вести 62-летний житель из Севастополя

В Ростове-на-Дону пропал без вести 62-летний житель из Севастополя. Петр Бушмелев не выходил на связь с родными с 14 августа.

В этот день он должен был вернуться домой с главного автовокзала, но после этого связь с ним пропала. Родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже человека в полицию. Позже подключились волонтеры.

Рост Петра составляет 176 сантиметров, он худощавого телосложения. У него темные волосы с сединой, карие глаза и борода.

В день исчезновения он был одет в серую футболку, синие джинсы и синие кроссовки. На голове была черная кепка.

Всех, кто что-то знает о местонахождении пропавшего, просим сообщить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-550-10-54 или 112.
Фото: ПСО Юг
