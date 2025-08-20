Новости
КДК РФС рассмотрит ненадлежащее поведение «Ростова» в кубковом матче с «Пари НН»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит ненадлежащее поведение команды «Ростов» во время кубкового матча с «Пари НН». Игра прошла 14 августа на стадионе в Саранске.

В ходе поединка два игрока донской команды получили красные карточки, что привело к их удалению с поля. В итоге «Ростов» завершил матч в численном меньшинстве, что, возможно, стало причиной их поражения. Финальный счет составил 0:1 в пользу нижегородцев.

Более того, в этом матче произошел неприятный инцидент: полузащитник «Ростова» прикоснулся к груди арбитра Веры Опейкиной, после чего был отправлен с поля. Тем не менее, позже РФС уточнил, что причина удаления заключалась не в прикосновении, а в грубой игре легионера.

Комитет также рассмотрит вопрос о задержке начала матча на четыре минуты, вызванной действиями «Пари НН», как сообщает портал "Чемпионат".
Фото: ФК Ростов
