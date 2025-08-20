В поселке Красного Сулина люди вторые сутки сидят без воды после обнаружения "горючей" жидкости

Фото: Дондей

В поселке Раково, расположенном в Красном Сулине, уже вторые сутки люди остаются без воды из-за обнаружения в скважинах жидкости с запахом бензина. Местные жители, столкнувшиеся с этой проблемой, ожидают подвоза воды.18 августа у жителей переулка Раковского из скважин начала течь вода с сильным запахом бензина. Об этом они сообщили в социальных сетях, наглядно демонстрируя, что вода действительно горючая. Министерство природных ресурсов оперативно отреагировало на сигнал. Специалисты провели обследование территории и подтвердили факт загрязнения. Они также отметили, что нефтехранилище находится всего в 300 метрах от места.Все собранные данные были переданы в соответствующие федеральные органы. В течение двух дней после происшествия от экологических служб и местных властей не поступало информации. Жители с опаской используют воду из своих скважин и не спешат купаться в ней.По словам местных жителей, на других улицах ситуация лучше, но вода там все равно имеет запах нефтепродуктов.Причина до сих пор не известна.