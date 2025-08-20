Новости
На повторные торги выставили авто и долги компании по землеустройству из Таганрога

В Ростовской области вновь выставлены на торги активы и долговые обязательства компании по землеустройству из Таганрога. Информация о предстоящем аукционе размещена на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Предлагается приобрести автомобиль «Хендай Акцент», выпущенный в 2007 году, за 180 тысяч рублей. Также на аукционе представлена дебиторская задолженность предприятия. Суммарная стоимость двух лотов, включающих долги организации, составляет 8,5 миллиона рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются с 25 августа по 29 сентября. Результаты аукциона будут объявлены через неделю после завершения периода приема заявок.

АО «ИНТЕХ» было зарегистрировано в Таганроге Ростовской области в ноябре 2002 года и специализировалось на землеустроительных работах. В ноябре 2022 года компания была признана банкротом в связи с долгами перед кредиторами.

Стоит отметить, что это уже вторая попытка продать имущество и долги компании. Первоначально активы предлагались за 9,7 миллиона рублей, однако торги были отменены из-за отсутствия заявок. На этот раз стоимость имущества снижена – до 8,7 миллиона рублей.
Фото: Donday
