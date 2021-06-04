В Ростове задержали мужчину, расстреливавшего собак в Суворовском

В донской столице задержали мужчину, который стрелял по собакам в ЖК «Суворовском». Зверское преступление произошло 5 июня.Кадры жестокой расправы над животными появились в социальных сетях. Мужчина, вооружённый пневматическим ружьём, вышел к гуляющим неподалёку собакам. Ничего не подозревающие животные без явных признаков агрессии подошли к нему и начали обнюхивать ружьё. После чего преступник хладнокровно выстрелил почти в упор в голову одной из собак.Когда четвероногие начали убегать, злоумышленник продолжил стрелять им вслед. Вследствие чего две собаки ранены, одна скончалась по пути в ветеринарную клинику.В соцсетях мнения по поводу случившегося разошлись. Кто-то утверждал, что мужчина защищал от бездомных животных своего ребёнка. «Если бы моих детей коснулось, до единой бы истребила. Впрочем, тем, кто не стоял с ребёнком на руках, окружённый этими лающими и скалящимися псами, не понять. А я так и сделала в свое время. Тихо и мирно. Наделала котлет и всех накормила. Тот район стал безопаснее», - пишет Татьяна.Другие встали на защиту братьев наших меньших, утверждая, что они давно уже одомашненные и зла никому никогда бы не сделали. «Я всегда кормлю их по пути домой, они такие милые!», «Да эти щенки здесь уже давно, с детства ко всем ласкаются. И ежу понятно, что никого они не трогали!», - поделились Оксана и Ольга.Кроме того, кто-то из местных жителей сказал, что подозреваемый был пьян.По данным ГУ МВД по Ростовской области, на ростовчанина поступила жалоба. После чего сотрудники задержали нарушителя порядка и изъяли у него оружие.Если вину мужчины докажут, он может получить до трёх лет лишения свободы.