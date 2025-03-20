В Ростове осудили за взятку экс-заместителя «Ростгорсвета»

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В Ростове вынесли приговор Елене Зерщиковой, которая ранее занимала должность коммерческого директора в «Ростгорсвете». Об этом стало известно из сообщения регионального управления ФСБ 20 марта.Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону признал Елену Зерщикову виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы. Она будет отбывать срок в колонии общего режима в течение восьми лет и четырёх месяцев. Кроме того, ей предстоит выплатить штраф в размере 2,2 миллиона рублей.В 2022 году Зерщикову и директора «Ростгорсвета» Антона Рачкова задержали по подозрению в получении взятки в размере 2,2 миллиона рублей. За эти деньги «Ростгорсвет» помогал заключать договоры на общую сумму около 26 миллионов рублей. В обязанности компании также входило подписание актов выполненных работ и обеспечение оплаты по ним.Однако довести дело до конца не удалось. Силовики задержали бизнесмена, который пытался передать деньги. Суд приговорил его к восьми с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере суммы взятки.Также суд вынес приговор и бывшему директору компании. Он получил восемь с половиной лет лишения свободы и штраф. В настоящее время Рачков проходит военную службу по контракту в зоне специальной военной операции.