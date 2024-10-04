В Ростове вынесли приговор предпринимателю, который дал взятку руководству «Ростгорсвета»

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В Ростове-на-Дону вынесен приговор директору коммерческой фирмы, который дал взятку руководству компании «Ростгорсвет». Информацию об этом сообщили в донском УФСБ 4 октября.Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону установил, что в марте 2023 года предприниматель передал 2,2 миллиона рублей директору и его заместителю по коммерции МКП «Ростгорсвет». В обмен на это они должны были способствовать заключению контрактов на сумму около 26 миллионов рублей, а также оказывать помощь в подписании актов выполненных работ и своевременной их оплате.Предпринимателю было предъявлено обвинение по статье «Дача взятки». Ему назначено наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере, эквивалентном сумме взятки.В том же суде в настоящее время рассматривается дело против руководства «Ростгорсвета», которых обвиняют в получении взятки. Директор компании Антон Рачков находится под домашним арестом, а его заместитель Елена Зерщикова заключена под стражу. Оба они проходят по уголовному делу, возбужденному по статье «Получение взятки в особо крупном размере».