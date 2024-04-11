В Ростове осудили бывшего заместителя командира взвода ДПС за мошенничество

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Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему заместителя командира пятого взвода первой роты ДПС ГИБДД России старшему лейтенанту Алексею Фоменко. Его обвинили по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Информацию об этом сообщили в УФСБ по Ростовской области.По информации следствия, Фоменко пользовался своим служебным положением. Он брал деньги у своих подчиненных за успешную сдачу зачетов по физической и огневой подготовке. Известно о восьми таких случаях.Бывшему заместителю командира взвода ДПС назначили наказание в виде одного с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он будет должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.В ведомстве сообщили, что раннее осудили начальника Алексея Фоменко - командира пятого взвода первой роты ДПС ГИБДД России капитана полиции Игоря Лубнина. Мужчину осудили за вымогательство взяток у подчиненных. Игорю Лубнину назначили наказание в виде шести лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он должен будет выплатить штраф в размере двух миллионов.