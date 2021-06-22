Бывшего заместителя командира ГИБДД Новочеркасска обвиняют в даче взятки

В Новочеркасский городской суд поступило уголовное дело в отношении Ивана Вакуленкова. Он обвиняется в даче взятки в крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями.По данным пресс-службы судов Ростовской области, обвиняемый занимал должность заместителя командира ОВ ДПС ГИБДД МУ МВД России «Новочеркасское». В период с ноября 2019-го по февраль 2020 года Вакуленков передал бывшему начальнику ГИБДД Евгению Ганзенко 600 тысяч рублей за покровительство и попустительство в работе. Начальник, в свою очередь, закрывал глаза на его незаконные действия во время службы.Также Вакуленков под давлением потребовал от своих подчиненных вернуть премию, которую они получили. В итоге на карту обвиняемого поступило около 21 тысячи рублей, которые он потратил на свои нужды.- Суду предстоит принять решение по поступившему уголовному делу, - прокомментировали в ведомстве.За дачу взятки в крупном размере обвиняемому может грозить наказание в виде штрафа или лишение свободы.