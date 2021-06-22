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Бывшего заместителя командира ГИБДД Новочеркасска обвиняют в даче взятки

Бывшего заместителя командира ГИБДД Новочеркасска обвиняют в даче взятки
В Новочеркасский городской суд поступило уголовное дело в отношении Ивана Вакуленкова. Он обвиняется в даче взятки в крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным пресс-службы судов Ростовской области, обвиняемый занимал должность заместителя командира ОВ ДПС ГИБДД МУ МВД России «Новочеркасское». В период с ноября 2019-го по февраль 2020 года Вакуленков передал бывшему начальнику ГИБДД Евгению Ганзенко 600 тысяч рублей за покровительство и попустительство в работе. Начальник, в свою очередь, закрывал глаза на его незаконные действия во время службы.

Также Вакуленков под давлением потребовал от своих подчиненных вернуть премию, которую они получили. В итоге на карту обвиняемого поступило около 21 тысячи рублей, которые он потратил на свои нужды.

- Суду предстоит принять решение по поступившему уголовному делу, - прокомментировали в ведомстве.

За дачу взятки в крупном размере обвиняемому может грозить наказание в виде штрафа или лишение свободы.

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