В Ростове осудили командира конного взвода, похитившего 1,5 миллиона из бюджета

В Ростове-на-Дону осудили командира конного взвода войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Об этом сообщили в Кировском суде.Суд установил, что Владимир Катков использовал служебное положение и в течение четырех лет похищал деньги из государственной казны. За все это время он нанес ущерб на сумму 1 миллион 458 тысяч рублей.Подсудимого признали виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.Интересно, что Катков занимал должность командира несколько лет. Ему был присвоен знак губернатора «За ратную службу».