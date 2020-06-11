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В Ростове осудили командира конного взвода, похитившего 1,5 миллиона из бюджета

В Ростове осудили командира конного взвода, похитившего 1,5 миллиона из бюджета
В Ростове-на-Дону осудили командира конного взвода войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Об этом сообщили в Кировском суде.

Суд установил, что Владимир Катков использовал служебное положение и в течение четырех лет похищал деньги из государственной казны. За все это время он нанес ущерб на сумму 1 миллион 458 тысяч рублей.

Подсудимого признали виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Интересно, что Катков занимал должность командира несколько лет. Ему был присвоен знак губернатора «За ратную службу».

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