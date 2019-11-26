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Суд в Ростове вынес приговор гендиректору ООО «ФОРПОСТ-1»

Суд в Ростове вынес приговор гендиректору ООО «ФОРПОСТ-1»
В Ростове-на-Дону вынесли приговор генеральному директору ООО «ФОРПОСТ-1». По данным областной прокуратуры, Александр Лучук получил пять лет колонии общего режима.

В хуторе Новоалександровка Азовского района он начал строительство жилого посёлка «Приазовье». Лучук заключил договоры долевого участия примерно с 60 людьми. Общая сумма составила более 80 миллионов рублей. Директор компании не закончил строительство, а деньги потратил по своему усмотрению. Также он под предлогом займа похитил у двух своих знакомых 19 миллионов рублей.

В отношении Александра Лучука возбудили дело по статье «Мошенничество». Кировский районный суд признал его вину и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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