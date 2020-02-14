Возле студгородка в Ростове вандалы разгромили остановку



Неизвестные разгромили остановку на Западном в Ростове-на-Дону. В воскресенье, 16 февраля, местные жители обнаружили разбитый павильон остановки «Автостоянка» возле студенческого городка на улице 339-й Стрелковой Дивизии.



Вандалы сбежали с места происшествия, так что неясно, кто и для чего разгромил остановку. Спустя сутки асфальт остаётся усыпанным осколками стекла.



Такая ситуация — не редкость для Ростова-на-Дону. Чуть ли не на каждой второй улице можно увидеть разбитый павильон. Так, месяц назад вандалы разгромили остановочный пункт недалеко от аэропорта Платов.



Отметим, что на «противоударные» остановки власти города потратили около 35 миллионов рублей. Аргументом для замены всех павильонов было то, что они будут намного безопаснее и прочнее. Увы, остановочные пункты изменились только внешне. Миф об их неразрушимости развенчивают местные хулиганы.