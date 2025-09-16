Новости
Ростовчане пожаловались на сломанную остановку на Текучева

Ростовчане пожаловались на сломанную остановку на Текучева. Кадрами они поделились в соцсетях 15 сентября.

Остановочный павильон «Улица Текучева» расположен у перекрестка Текучева с Буденновским, в районе дома № 22. Одна из стеклянных панелей нового павильона потрескалась. Местные жители переживают, что стекла могут легко посыпаться. По словам горожан, в таком виде комплекс стоит несколько недель. Эта «паутина» не только портит внешний облик остановки, но и является небезопасной.

Горожане интересуются, когда местные власти обратят внимание на проблему.
Фото: Соцсети
