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В Ростове на Евдокимова неизвестные разгромили остановку. Кадры опубликовали местные жители в социальных сетях 15 марта.В районе БСМП вандалы разгромили остановку. Рядом разбросаны множественные осколки от стеклянной конструкции. Пока коммунальщики не приступили к уборке последствий ночного погрома. Горожанам теперь приходится ожидать автобус, буквально стоя на стекле.- Кому могла помешать остановка? - пишут местные жители.Напомним, несколькими днями ранее вандалы также разбили новою остановку возле Северного рынка. Местные жители в недоумении: зачем портить облик столицы Юга России?Средства на новые остановки выделяют из городского бюджета. Они формируется за счет налоговых отчислений, которые ростовчане ежемесячно выплачивают.