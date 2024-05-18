В Ростове неисправный шлагбаум едва не убил нескольких человек

Фото: соцсцети.

В Ростове-на-Дону в садовом товариществе «Заря» неисправный шлагбаум едва не убил нескольких людей. Видео с инцидентом поделился телеграм-канал SHOT.На ролике заметно, как перекладина шлагбаума отъезжает в сторону, открывая проезд. Когда автомобиль начинает движение, она резко дергается и разбивает лобовое стекло. В последний момент пассажир уклоняется от удара.Это не первый подобный случай. В марте шлагбаум разбил вдребезги пассажирское окно автомобиля.Мнения пользователей разделились. Кто-то предлагает написать коллективную жалобу и установить новый шлагбаум, а кто-то советует быть осторожнее и проезжать медленнее.