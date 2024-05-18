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В Ростове неисправный шлагбаум едва не убил нескольких человек

В Ростове неисправный шлагбаум едва не убил нескольких человек
В Ростове-на-Дону в садовом товариществе «Заря» неисправный шлагбаум едва не убил нескольких людей. Видео с инцидентом поделился телеграм-канал SHOT.

На ролике заметно, как перекладина шлагбаума отъезжает в сторону, открывая проезд. Когда автомобиль начинает движение, она резко дергается и разбивает лобовое стекло. В последний момент пассажир уклоняется от удара.

Это не первый подобный случай. В марте шлагбаум разбил вдребезги пассажирское окно автомобиля.

Мнения пользователей разделились. Кто-то предлагает написать коллективную жалобу и установить новый шлагбаум, а кто-то советует быть осторожнее и проезжать медленнее.
Фото: соцсцети.
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