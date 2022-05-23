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В Батайске водитель иномарки снес шлагбаум на ж/д переезде

В Батайске водитель иномарки снес шлагбаум на ж/д переезде

В Батайске мужчина за рулем «Митсубиси» снес шлагбаум на ж/д переезде. ДТП случилось днем 25 мая на Сальском переезде.

О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы. Когда мужчина переезжал ж/д полотно, он не заметил шлагбаума, повернутого в сторону дороги. В итоге автомобиль врезался в него и проткнул лобовое стекло внедорожника.

К счастью, сам мужчина не пострадал. Однако ему придется потратить в автосервисе порядка семи тысяч рублей на новое стекло.
Фото: соцсети
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