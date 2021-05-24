В Ростове нашли живыми пропавших мальчиков
В Ростове-на-Дону двух пропавших без вести детей нашли живыми. 10-летнего Никиту Я. и 8-летнего Данила Ш. разыскивали почти сутки.
Мальчики ушли из дома в Ворошиловском районе 25 мая. Когда к вечеру дети не вернулись, родители забили тревогу. Они не смогли найти Данила и Никиту самостоятельно, поэтому написали заявление в полицию. К поискам подключились СМИ и волонтеры.
В ночь на 26 мая нашли живым Данила Ш. А к утру и его друга - Никиту Я. Где находились дети все это время, пока неизвестно.