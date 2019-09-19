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Живыми нашли пропавших в Ростовской области школьниц

Живыми нашли пропавших в Ростовской области школьниц
В Ростовской области живыми нашли двух пропавших 16-летних девушек. Анастасию С. и Радмилу К. искали около пяти суток.

Известно, что после школы девочки домой не вернулись. Родители пропавших обратились с заявлением в полицию. Несколько дней шли поиски, которые завершились успехом. Анастасию и Радмилу нашли в соседнем районе.

Сейчас правоохранители разбираются в причинах побега девочек. Подростки ждут родных, находясь в центре временного содержания несовершеннолетних.

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