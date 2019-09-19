Живыми нашли пропавших в Ростовской области школьниц



В Ростовской области живыми нашли двух пропавших 16-летних девушек. Анастасию С. и Радмилу К. искали около пяти суток.



Известно, что после школы девочки домой не вернулись. Родители пропавших обратились с заявлением в полицию. Несколько дней шли поиски, которые завершились успехом. Анастасию и Радмилу нашли в соседнем районе.



Сейчас правоохранители разбираются в причинах побега девочек. Подростки ждут родных, находясь в центре временного содержания несовершеннолетних.