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В Каменском районе нашли живым пропавшего 67-летнего мужчину

В Каменском районе нашли живым пропавшего 67-летнего мужчину
В Каменском районе Ростовской области нашли живым без вести пропавшего мужчину. О местонахождении 67-летнего Валерия Гончарова не было известно больше месяца.

Житель хутора Старая Станица ушел из дома 4 апреля. С тех пор мужчина не вернулся. Родственники не смогли ему дозвониться и забили тревогу. Они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

Через полтора месяца, 14 мая, Валерия Гончарова нашли живым. Пока не известно, где он находился все это время и почему не выходил на связь с близкими.

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