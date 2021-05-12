В Каменском районе нашли живым пропавшего 67-летнего мужчину
В Каменском районе Ростовской области нашли живым без вести пропавшего мужчину. О местонахождении 67-летнего Валерия Гончарова не было известно больше месяца.
Житель хутора Старая Станица ушел из дома 4 апреля. С тех пор мужчина не вернулся. Родственники не смогли ему дозвониться и забили тревогу. Они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.
Через полтора месяца, 14 мая, Валерия Гончарова нашли живым. Пока не известно, где он находился все это время и почему не выходил на связь с близкими.