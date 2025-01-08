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В Ростове нашли живым без вести пропавшего 48-летнего мужчину

В Ростове нашли живым без вести пропавшего 48-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону нашли живым 48-летнего Леонида Петрунина. Он пропал 8 октября 2024 года. Мужчина ушел из дома и не вернулся.

Родственники самостоятельно искали его, но безуспешно. Они обратились в полицию и к волонтерам.

Леонида нашли живым 3 января.
Фото: ЛизаАлерт.
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